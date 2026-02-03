おっとりしていてめったに怒らないワンコを、トリミングサロンに預けたら…？お迎えに行った時のまさかのリアクションが反響を呼び、投稿は記事執筆時点で10万6000回再生を突破しています。

トリミング後にお迎えに行ったら…

Instagramアカウント「shaun_the_bichon」には、おっとりした性格のビションフリーゼ「ショーン」くんの日常が投稿されています。ご紹介するのは、トリミングサロンに預けていたショーンくんをお迎えに行った時の様子。ママさんとパパさんがサロンの前に到着すると、窓から外の様子を見ていたショーンくんはすぐに気づいたそう。

そのまま入り口に向かおうとしたのですが、「本当にぼくのママだよね？」と確認するために窓の前に戻ってきたショーンくん。そしてママさんとパパさんが窓に近づいたら、大喜びするかと思いきや…？

ワンコが珍しくご立腹！？

なんとショーンくんは「もう！遅いよ！」とばかりに、地団駄を踏みながら吠え始めたそう。なんでもショーンくんは普段はめったに怒らないのに、トリミングのお迎えに行った時だけ怒りを露わにするのだとか。

ママさんとパパさんのことが大好きだからこそ、「ずっと待ってたんだよ！寂しかったんだから！」とご立腹なのだと思うと、愛おしすぎてニヤニヤしてしまいますね。ママさんたちも、ショーンくんが激怒しながらも嬉しさを隠し切れずにしっぽを振っている姿を見て、キュンとしてしまったそうですよ。

この投稿には「相当ご立腹ｗ」「可愛いすぎて何度も見ちゃった」「怒ってるけど嬉しいし忙しいねｗ」といったコメントが寄せられています。

ワンコは優しいお兄ちゃん

ショーンくんは2人のお子さんと暮らしていて、日頃から一緒にお散歩したり遊んだりお出かけしたりしているそうです。いつもお子さんたちのことを優しく見守っていてくれる姿は、まるで本当のお兄ちゃんのようなのだとか。これからも3兄妹が仲良しでいて、幸せいっぱいの日々を過ごせますように。

ショーンくんの可愛い姿やご家族との微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「shaun_the_bichon」をチェックしてくださいね。

