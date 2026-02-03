わんことにゃんこの素敵な出会いの物語が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で35万7000回再生を突破し、「運命的な出会い」「馴染んでる」「なにか会話してそう」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：犬たちとお散歩中、なぜか『野良の子猫』が近づいてきて…嘘のような『運命的な出会いの光景』】

2匹の犬たちとお散歩中…

TikTokアカウント「53may0」の投稿主さんが、愛犬2匹のお散歩をしていたときのこと。いつもの道をいつものように歩いていましたが、想像していなかった出来事が起きたといいます。

お散歩の中盤、急に見知らぬ野良猫が現れたとのこと。野良猫は、愛犬たちの存在に気が付くと、同伴するような形で一緒に歩き出したというのです。突然の不思議な出来事に、投稿主さんは大変驚いたそう。

馴染み過ぎている光景にホッコリ

野良猫は、まだ月齢が幼い様子だったといいます。少しやせていたため、もしかすると親とはぐれたのかもしれません。

子猫は、愛犬たちのことを親だと思ったのか、友達になりたかったのか、意気揚々とついてきたそう。愛犬たちも、初めて会った子猫の存在を自然と受け入れていたそうです。

まるでもともと家族だったかのような光景に、思わずホッコリ…。結局、子猫は新しい家族として、投稿主さんの家に迎え入れられたといいます。運命的な出会いを果たした3匹は、きっとこれからも仲睦まじく暮らしていくことでしょう。

この投稿には「これから幸せになってね」「バレてないと思ってそうで愛おしい」「飼う前から相性いいの確定だね」などの温かなコメントが寄せられています。

もしかすると、「どうやったら家族になれる？」 「しれっとついてくれば大丈夫！」 なんて会話が繰り広げられていたのかもしれませんね♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「53may0」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。