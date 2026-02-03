「40歳!?」柳原可奈子、誕生日祝いで脳性まひの長女＆次女とアフタヌーンティーへ！「子供達優しいね」
タレントの柳原可奈子さんは2月3日、自身のInstagramを更新。自身の誕生日祝いで娘たちとアフターヌーンティーへ行った際の写真を公開し、反響が寄せられました。
【写真】柳原可奈子＆娘たちのアフターヌーンティーショット
コメントでは「可奈子ちゃんお誕生日おめでとうございます」「40歳!?全然見えませんね」「まだまだ20代でいける」「笑顔がとっても素敵な3人娘ちゃん」「子供に見せる最高な笑顔が素敵です」「お子さん達の笑い声が聞こえて来そうな写真ですねー」「子供達優しいね」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
「お子さん達の笑い声が聞こえて来そうな写真ですねー」柳原さんは「2月3日 私の40歳の誕生日 家族がお祝いしてくれました」などとつづり、13枚の写真を投稿。「ノンナにお借りしたお着物を着て アフタヌーンティーへ」とあるように、柳原さんは着物を着用して娘たちとアフターヌーンティーを楽しんでいます。3枚目では次女が柳原さんにあーんで食べものを食べさせてあげていたり、4枚目では長女と顔を見合わせて満面の笑みを浮かべるショットも。
「ママが1番楽しんでますね」1日には「ひと足早い #節分 豆まき&手巻き寿司パーティーしたよ」とつづり、鬼の格好をした自身と娘たちのショットなどを投稿した柳原さん。ファンからは「ママが1番楽しんでますね」「幸せな気持ちになる〜」「お姉ちゃんも妹ちゃんも楽しそう」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
