「布少ないよ！」モモ、大胆過ぎる衣装ショットに反響「美しすぎて気絶しそう！」「削除してください」
韓国の9人組ガールズグループ・TWICEのモモさんは2月2日、自身のInstagramを更新。布面積が少ない衣装姿を披露しました。
【写真】背中丸見えショット!?
ファンからは、「美しすぎて気絶しそう！」「MOMOりんめちゃ最高」「布少ないよ！ももりん！」「かわいいベイビー」といった声のほか、「その最初の写真を削除してください」という声も上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「MOMOりんめちゃ最高」モモさんは投稿に黒いハートの絵文字を添えて、3枚の写真を載せています。1枚目はモモさんの背中を見せた姿で、衣装を着ているものの背中には布がほとんどありません。とても色っぽい姿です。
色っぽい姿を披露1日の投稿でも胸元が開いた大胆な衣装姿を披露していたモモさん。ボディラインが際立つタイトさで、色っぽさがより増しています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
