藤井聡太王将（23）＝名人など6冠＝が永瀬拓矢九段（33）を挑戦者に迎える第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞）は3日午前9時、東京都立川市の「オーベルジュ ときと」で第3局1日目が始まった。ここまで1勝1敗で迎え、先手は永瀬。戦型は雁木（がんぎ）模様の乱戦へ進んだ。

初手で飛先の歩を突いた永瀬に対し、藤井は2手目△3四歩と角道を開けた。2手目は長く飛先の歩を突く△8四歩だったが、前期第5局で後手番258局目でついに解禁し、今回8局目。「7番勝負ということで色々経験を積めればというのは考えていることの一つ。その点も意識して、このシリーズを戦っていきたい」。前日の対局場検分後の取材にそう応じた藤井は高美濃に構えた後、右金を18手目5四へ進出させた。さらに24手目△7六金と角取りに突進させ、午前12時半からの昼食休憩直前には38手目△8六金と奇想天外に活用した。

立会人の島朗九段は「雁木系でも先鋭的な指し方です。藤井王将の対応力、永瀬九段の整理された分析力。“速くて慎重”な将棋になっています」と指摘した。

ここまで2局は両者の得意戦法・角換わりだったが7番勝負を見渡せば雁木の採用も予想されたと言う。「大事なところで出してきたなという印象です。藤井王将とすれば大きく本質を逸れず、大量失点さえしなければ終盤力が生きる。それでも1日目の朝からこれだけ激しく戦えるのは両者、記憶と消化が尋常でない証でしょう」。△8六金だけではない。昼食休憩までに進んだ42手では、36手目△8七歩。永瀬の右銀も3五まで進み、藤井陣へ圧力を加えている。それでいて形勢は互角。「さすがに午後はゆっくりになると思います」と見立てた。