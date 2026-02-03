乃木坂46のキャプテン梅澤美波（27）が3日、都内で、この日発売となったセカンド写真集「透明な覚悟」（光文社）の発売記念会見を行った。

発売を受けて「うれしい」と素直な思いが漏れた。ファースト写真集の発売から約5年がたち「写真集が大好きで、いろんなメンバーの写真集を見ていました。ファースト写真集が宝物だなと思っていて、超えられたらなという思いもあって、ドキドキしていました」と明かした。

お気に入りカットには赤いドレスの写真を選び「私ってめっちゃ大人になったなってうれしくなって。昔より写真を撮られるのに構えなくなったし、撮られている時の景色や思いを作り込まずに写してもらえるようになった」と成長の実感を口にした。

撮影はイタリアで行い「ファッションが大好きで、いつかファッションを代表する街に行きたいというのが夢で、相談させてもらってイタリアに決めました」という。撮影中には道行く人からたくさん声をかけられたといい「フレンドリーな方が多い。きれいだね、とか、名前なんて言うの、とか。ナンパされたりみたいなこともあって、やっぱりイタリアの男性はロマンチストで思ったことを言ってくれるんだなと思いました。男性だけでなく女性もすごくきれいだねって言ってくれて、うれしかったです」と笑った。

発売日のこの日は節分。「私が鬼だと思われているんですかね（笑い）」とおどけつつ、「いいことが舞い降りるといいなって願いも込めています」と笑顔を見せた。