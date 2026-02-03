【Amazonセール】PS5にも対応するPDPのアケコン「Victrix Pro FS」&カスタムコントローラー「Victrix Pro BFG」がお買い得
アーケードスティックコントローラー「Victrix Pro FS」（型番：052-008-PR）
Amazonにて、パフォーマンス・デザインド・プロダクツ（PDP）のアーケードスティックコントローラー「Victrix Pro FS」が特別価格で販売されている。セール価格は過去価格から13%オフの32,800円。
また、同社のカスタムコントローラー「Victrix Pro BFG」も特別価格で販売されている。セール価格は参考価格から7%オフの22,800円。
「Victrix Pro FS」および「Victrix Pro BFG」は、SONY公式ライセンスを取得した商品。「Victrix Pro FS」はプレイステーション 5/プレイステーション 4に対応し、「Victrix Pro BFG」は、PS5/PS4/PCに対応する。今回、通常よりもお得な割引価格で提供される。
なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。
アーケードスティックコントローラー「Victrix Pro FS」
型番：052-008-PR
「Victrix PRO FS」は、三和電子製ボタンと特許取得済みのリンク2デタッチャブルジョイスティックによって確実なボタン入力を実現するアーケードスティックコントローラー。格闘ゲームですべての技を決めることができる。
本商品では、航空機グレードのアルミニウムから作られており、高い耐久性を備えている。バックパネルから内部に簡単にアクセスできるレイアウトで、ジョイスティックの収納やパーツの交換、カスタムも簡単に行なえる。
カスタムコントローラー「Victrix Pro BFG」
型番：052-002-BK
「Victrix Pro BFG」は、ハイエンドカスタムコントローラー。PS5、PS4、PC間で切り替えることができ、精密なスティック、トリガー、ボタンによってより高いパフォーマンスでゲームを楽しめる。
本商品には、14個の交換可能なコンポーネントが含まれており、ゲームやプレイスタイルに合わせてコントローラーをカスタマイズできる。