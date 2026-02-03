渡辺直美、ギャラ「1億5000万円」のオファー断る 理由にスタジオ拍手
【モデルプレス＝2026/02/03】お笑いタレントの渡辺直美が2日、日本テレビ系「しゃべくり007」（よる9時〜）に出演。高額な出演料のオファーを断った過去を明かした。
【写真】渡辺直美「しゃべくり007」メンバーに囲まれたオフショット
2021年4月から活動の拠点をアメリカに移した渡辺は、コメディアンとしてだけでなく、ファッション、モデル、声優などと幅広く活躍中。この日の番組では、渡米5年目となる渡辺の規格外の現地生活を深掘りした。
アンジェリーナ・ジョリーらとの契約実績のあるエージェント会社「United Talent Agency（UTA）」、ブラッド・ピットやラッセル・クロウのマネジメントを手掛ける大手マネジメント会社「Brillstein Entertainment Partners」と契約を結んでいる渡辺は「ちょっとオンエアできるかわかんないんですけど…」と前置きし、過去に「ボトックスのCMで1億5000万円もらえる」仕事のオファーがあったことを告白。驚きの出演料にスタジオからは驚きの声が上がった。
しかし、渡辺はそのオファーを断ったといい「ボトックスで知名度を上げるよりも、お笑いとか自分の芸でしっかりやりたいって言って。もうちょっと時間がかかるかもしれないけど、それの倍のお金をお笑いで稼げるようになってくれって話をして」と断った理由を説明。しゃべくりメンバーからは「かっこいいね」「すげぇ」と拍手が上がった。
渡辺は、2021年3月にアメリカを拠点に活動していくことを発表。2024年には、自身初となる全編英語でのスタンダップライブ「Stand Up with Naomi Watanabe」を開催した。また同年、イギリス・BBCが発表した、人々を鼓舞し影響を与えた「2024年を代表する女性100人」にも選出され「日本で最も有名なインフルエンサーの1人」と紹介された。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
◆渡辺直美、出演料「1億5000万円」のオファー
◆渡辺直美、2021年に活動拠点をアメリカへ
