TBS宇賀神メグアナ、節分祭での巫女装束姿披露「神々しい」「可愛すぎる」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/02/03】TBSの宇賀神メグアナウンサーが2月1日、自身のInstagramを更新。巫女装束の姿を披露し、話題となっている。
【写真】30歳TBS美人アナ「ご利益ありそう」節分祭での可愛すぎる巫女姿
宇賀神アナは「今年も上野東照宮の節分祭 黒福豆まきに参加させていただきました」とつづり、写真を投稿。「やはり巫女装束を着ますと身が引き締まり、神聖な気持ちになります」と、記し、笑顔でのショットを公開した。
この投稿に「素敵な姿」「巫女姿似合ってる」「綺麗」「可愛すぎる」「ご利益ありそう」「神々しい」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
◆宇賀神メグアナ、巫女姿披露
◆宇賀神メグアナの投稿に反響
