宇賀神メグアナウンサー（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/02/03】TBSの宇賀神メグアナウンサーが2月1日、自身のInstagramを更新。巫女装束の姿を披露し、話題となっている。

【写真】30歳TBS美人アナ「ご利益ありそう」節分祭での可愛すぎる巫女姿

◆宇賀神メグアナ、巫女姿披露


宇賀神アナは「今年も上野東照宮の節分祭 黒福豆まきに参加させていただきました」とつづり、写真を投稿。「やはり巫女装束を着ますと身が引き締まり、神聖な気持ちになります」と、記し、笑顔でのショットを公開した。

◆宇賀神メグアナの投稿に反響


この投稿に「素敵な姿」「巫女姿似合ってる」「綺麗」「可愛すぎる」「ご利益ありそう」「神々しい」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】