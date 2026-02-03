「グラミー賞」を盛り上げたブルーノ・マーズ＆BLACKPINK・ロゼ、授賞式の後はピザ「もう家族」

世界的ブームを巻き起こした『APT.』の歌手ブルーノ・マーズとガールズグループBLACKPINKのロゼが再会した。

2月3日、ブルーノ・マーズは自身のインスタグラムを更新。

【写真】BLACKPINKの公演にブルーノ・マーズが登場

キャプションには、「ショーの後にピザを食べるなら、俺とイケてるロージー（ロゼのあだ名）に任せて！『グラミー賞』の皆さん、我々に楽しむ機会をくれてありがとう。皆おめでとう！」という文章を綴り、1枚の写真を投稿した。

公開された写真は、去る2月2日に開催された音楽授賞式「第68回グラミー賞授賞式」に出席したときのものである。2人はコラボ曲『APT.』を披露し、授賞式の幕を開けた。

（写真＝ブルーノ・マーズInstagram）左からブルーノ・マーズ、ロゼ

写真のなかの2人は、ピザを片手にポーズを取っている。ロゼは黒いドレスを、ブルーノ・マーズはピンク色のスーツを着て、洗練された雰囲気を纏っている。

投稿を目にしたファンからは、「2人とも愛してる」「素晴らしいパフォーマンスだった」「もう家族だね」といった反応が寄せられていた。

なお、ロゼが所属するBLACKPINKは来る2月25日、新アルバム『DEADLINE』をリリース予定だ。また、ブルーノ・マーズは2月27日に新アルバム『The Romantic』をリリースする。

◇ロゼ プロフィール

1997年2月11日生まれ。本名ロザンヌ・チェヨン・パク。ニュージーランドで生まれ、8歳のときにオーストラリアに移住。2012年にオーストラリアで行われたYGエンターテインメントのオーディションに参加し、練習生となった。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。2021年3月に初のソロアルバム『R』をリリースし、リード曲の『On The Ground』で大きな人気を集めた。歌手活動以外にも、JTBCのバラエティ番組『パラドンパダ〜海の見えるライブBar〜』に出演するなど、多方面で活躍している。