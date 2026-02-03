【雪ミク Yukiiro Pop Ver.】 受注期間：2月3日～3月25日 2027年3月 発売予定 価格：33,000円

グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「雪ミク Yukiiro Pop Ver.」を2027年3月に発売する。受注期間は3月25日まで。価格は33,000円。

本製品は、「雪ミク スカイタウン」のオープン10周年を記念して、イラストレーターのiXima氏によって描かれた記念ビジュアルを1/7スケールでフィギュア化したもの。

ふわふわのクッションのうえにちょこんと座った雪ミクを、ラビット・ユキネや可愛い小物達と一緒に丁寧に立体化しており、スノードームのようにキラキラな瞳や繊細に仕上げた髪の毛のパール感など、様々な角度から楽しめるフィギュアに仕上がっている。

またグッドスマイルカンパニー公式ショップで購入すると、購入特典として「アクリルブロック」が付属する。

「雪ミク Yukiiro Pop Ver.」

グッドスマイルカンパニー公式ショップ特典「アクリルブロック」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ：約240mm

サイズ：縦147mm × 横105mm × 厚み20mm

Art by iXima (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

※写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。