メルセデスAMG GLB 35 4MATICファイナルエディションは現行モデルの集大成となる100台限定の特別仕様車！【新車ニュース】
最後のAMG GLB35は特別なボディカラー2色を設定
メルセデスAMG GLB 35 4マチック・ファイナルエディション｜Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC Final Edition
メルセデスAMG GLB 35 4MATICは、全長4660×全幅1845×全高1670mというボディサイズに、2-3-2レイアウトの3列7人乗りキャビンを組み合わせたSUV「GLB」のパフォーマンスモデル。
最高出力225kW（306ps）、最大トルク400Nm（40.8kgf-m）を引き出す2.0リッター直列4気筒ガソリンターボエンジンと8速DCTを組み合わせるマイルドハイブリッドシステムを搭載して、四輪を駆動。5.5秒（欧州仕様値）の0-100km/h加速と、11.0km/L の燃費（WLTCモード）をマークする。
このたび登場した「AMG GLB 35 4MATICファイナルエディション」は現行モデルの最後を飾るモデルだ。通常モデルでは設定のない外装色「ナイトブラック（ソリッド）／税込車両価格1031万円」と「マヌファクトゥーア アルペングレー（ソリッド）／税込車両価格1036万円」を設定。それぞれ50台、計100台限定で発売される。
エクステリアではAMGナイトパッケージおよびAMGエクステリアナイトパッケージ II を採用し、スポーティで存在感のあるルックスを実現。両パッケージによって、フロントグリル、フロントスプリッター、ルーフレール、ウィンドウモール、ドアミラーカバー、バッジ（サイド／リヤ）など、随所にブラックアクセントが施されている。足元は通常モデルより1インチアップとなる21インチ AMG アルミホイールを採用することで重厚感が強調された。さらに、AMG レッドブレーキキャリパーが、パフォーマンスモデルらしい躍動感の演出にひと役買っている。
メルセデスAMG GLB 35 4マチック・ファイナルエディション｜Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC Final Edition
インテリアには、ブラックの本革シートとブラックオープンポアウッドインテリアトリムを採用し、精悍さと上質感を兼ね備えた空間を創出。通常モデルで人気の高い有償オプション「アドバンスドパッケージ」が標準装備され、ヘッドアップディスプレイ、ブルメスター製サラウンドサウンドシステム、サウンドパーソナライゼーション機能などの先進機能に加え、キャビンの開放感を高めるパノラミックスライディングルーフやブランドロゴプロジェクターライトなど、快適性と演出性を高める装備もプラスされ、完成度の高い1台に仕立てられた。
税込車両価格は1031万円～1036万円で、2月6日（金）までオンラインショールーム先行販売期間として受注。2月7日以降、販売可能な車両がある場合は全国の正規販売店でも注文を受け付ける。
「メルセデスAMG GLB 35 4MATICファイナルエディション」主な装備・仕様
【エクステリア】
・AMGナイトパッケージ
・AMGエクステリアナイトパッケージⅡ
・21インチAMGアルミホイール
・AMGレッドブレーキキャリパー
・パノラミックスライディングルーフ
【インテリア】
・ブラックオープンポアウッドインテリアトリム
・本革インテリア（ブラック）
【機能】
・ヘッドアップディスプレイ
・ブルメスター製サラウンドサウンドシステム
・サウンドパーソナライゼーション機能
・ブランドロゴプロジェクターライト
SPECIFICATIONS
メルセデスAMG GLB 35 4マチック・ファイナルエディション｜Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC Final Edition
ボディサイズ：全長4660×全幅1845×全高1670mm
ホイールベース：2830mm
最低地上高：160mm（社内測定値）
最高回転半径：5.7m
乗車定員：7人
車両重量：1860kg
総排気量：1991cc
エンジン：直列4気筒ターボ
最高出力：225kW（306ps）/6100rpm
最大トルク：400Nm（40.8kgf-m）/2500-4000rpm
トランスミッション：8速DCT
駆動方式：4WD
0-100km/h加速：5.5秒（欧州仕様値）
最高速度：250km/h（欧州仕様値）
WLTCモード燃費：11.0km/L
税込車両価格：1031万円（ナイトブラック）／1036万円（マヌファクトゥーア アルペングレー）
メルセデス・ベンツ オンラインショールーム
https://www.mercedes-benz.co.jp/passengercars/buy/new-car/search-results.html/