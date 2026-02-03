BAKERS gonna BAKEのチョコ尽くし♡冬スコーンが期間限定で登場

寒さが深まる季節、心まで満たしてくれるスイーツが恋しくなる頃。スコーン専門店BAKERS gonna BAKEから、チョコレートをテーマにした冬限定スコーンが登場します。生チョコや栗あん、ハニカムトフィーなど、素材の魅力を引き出した多彩なラインナップは、いつものティータイムを少し特別なひとときに。自分へのご褒美にも、手土産にも選びたくなる冬の味わいが揃いました。

生チョコが主役の贅沢スコーンサンド

マカダミアナッツのスコーンサンド生チョコ&いちじくジャム

価格：490円(税込)

東京ギフトパレット限定で登場する「マカダミアナッツのスコーンサンド生チョコ&いちじくジャム」は、自家製生チョコの濃厚さが際立つ新作。

オレンジキュラソーで香りづけした生チョコを、いちじくジャムをサンドした香ばしいマカダミアナッツスコーンにのせ、華やかさと奥行きのある味わいに仕上げています。

販売期間：2月4日(水)～3月10日(火)

販売店舗：東京ギフトパレット

和と洋がとけ合う大人のチョコスコーン

チョコとマロンのあんスコーン



価格：390円(税込)

「チョコとマロンのあんスコーン」は、白あん仕立ての栗あんをカカオ生地で包んだ、和洋折衷の一品。

刻み栗と栗ペーストの食感に、ブランデーのほのかな香りが重なり、トリュフチョコのような上品さを演出します。

販売期間：2月4日(水)～3月10日(火)

販売店舗：全店(東京ギフトパレット、エチカ表参道)

食感が楽しいチョコレートスコーン

ハニカムトフィー&チョコレートのプティスコーン

価格：290円(税込)

「ハニカムトフィー&チョコレートのプティスコーン」は、ザクザク食感のハニカムトフィーをのせ、ベルギー産チョコレートでコーティングした新感覚スコーン。

販売期間：2月4日(水)～3月10日(火)

販売店舗：東京ギフトパレット※エチカ表参道は後日販売予定

チョコレート&オーガニックカカオニブ

価格：420円(税込)

さらに、毎年好評の季節限定「チョコレート&オーガニックカカオニブ」も登場し、チョコレートづくしのラインナップに。

販売期間：2月4日(水)～3月10日(火)

販売店舗：全店(東京ギフトパレット、エチカ表参道)

※仕入れの状況により、販売期間が変更になる場合がございます。

冬のティータイムを彩るチョコ時間♡

チョコレートの濃厚さや香ばしさ、食感の楽しさを詰め込んだBAKERS gonna BAKEの冬限定スコーン。

定番人気の「ハニカムトフィーミルクティー」560円(税込)と合わせれば、より贅沢なひとときが完成します。

寒い季節だからこそ味わいたい、心ほどけるチョコスイーツで、ゆったりとした時間を楽しんでみてはいかがでしょうか。