乃木坂46梅澤美波、イタリアでナンパされ驚き「さすが世界は広い（笑）」
アイドルグループ・乃木坂46の3期生でキャプテン・梅澤美波（27）が3日、2nd写真集『透明な覚悟』（光文社）の発売記念会見を都内で行った。
【全身ショット】白くて上品なワンピースを着こなした梅澤美波
1st写真集から5年。グループのキャプテンに就任し、26歳という大人の階段を上る梅澤の「今」を収めた本作。撮影地に選んだのはイタリア。ファッショナブルな衣装から、美脚を生かした大胆なランジェリー姿、普段のキャプテンの姿からは見られない無邪気な表情まで、リアルな姿を感じられる写真集に仕上がっている。
ロケでの思い出を聞かれた梅澤は「やっぱりイタリアの方ってすごくフレンドリーな方が多くて（笑）。私が白いドレスや赤いドレスを着ていたら、『beautiful!』みたいなことを言ってくれて、ナンパされたりみたいなこともあって（笑）」と告白。
「イタリアの男性ってロマンチストなんだなと思った」といい、「ちゃんと思ったことを言ってくれるというか、『綺麗だね』とか『名前なんていうの？』って。そういう交流が面白くて、さすが世界は広いなと（笑）。街を歩くたびに、男性だけじゃなくて女性も『すごい綺麗だね』と言ってくれたので、それがすごくうれしくて幸せでした」と笑顔を浮かべていた。
