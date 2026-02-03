冨原眞弓『トーヴェ・ヤンソンーームーミン谷の、その彼方へ』第77回「読売文学賞」評論・伝記賞受賞

第77回読売文学賞（主催：読売新聞社）が2026年2月1日に発表。冨原眞弓『トーヴェ・ヤンソンーームーミン谷の、その彼方へ』（筑摩書房／2025年7月10日刊）が評論・伝記賞を受賞した。

【写真】『トーヴェ・ヤンソンーームーミン谷の、その彼方へ』書影

本作品は、ヤンソン研究の第一人者が8年の歳月をかけて書き上げ、期せずして遺作となったトーヴェ・ヤンソンの評伝。

ムーミン谷には主人公のムーミンをはじめ、ムーミンママ、パパ、スナフキン、ミイ、フィリフィヨンカ、スノークなど、様々なキャラクターが登場する。なれ合わず微妙な距離をもって生きる彼らの言動に、読者は驚いたりにやりと笑ったり感心したりーー。

世界中に（とくに日本で）愛されているこの世界は、トーヴェ・ヤンソン自身の内面の鏡になっており、ムーミンの家族はトーヴェ・ヤンソンの家族のありよう、ムーミン谷の住人はトーヴェ・ヤンソンの友人や恋人などが色濃く反映されているという。

ムーミン谷はなぜ、どのように生み出されたのか。そこに込められた思いはなにか。トーヴェ・ヤンソンの人生を辿ることで、ムーミン世界の成り立ちを解明していく。

読売文学賞は、戦後の文芸復興の一助とするため、1949年度（昭和24年度）に創設。「小説」「戯曲・シナリオ」「評論・伝記」「詩歌俳句」「研究・翻訳」「随筆・紀行」の全 6 部門で前年の最も優れた作品が選ばれる総合文学賞。これまで評論・伝記賞（第8回までは文芸評論賞）は、第4回（1952年）小林秀雄『ゴッホの手紙』、第23回（1971年）大岡信『紀貫之』、第40回（1988年）大岡昇平『小説家夏目漱石』※没後受賞、第62回（2010年）黒岩比佐子『パンとペン――社会主義者・堺利彦と「売文社」の闘い』※没後受賞、第68回（2016年）梯久美子『狂うひと――『死の棘』の妻・島尾ミホ』が受賞してきた。贈賞式は3月6日（金）に行われる予定だ。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）