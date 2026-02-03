ÀÐÀîÍ´´õ¤¬±¦É¨¤ÎÇ±ºÃ¡¡¥¸¥ã¥ó¥×¤«¤éÅ¾ÅÝ¤·¤ÆÉé½ý¡¡MRI¸¡ºº¤ÇÈ½ÌÀ¤·º£¸å¤âÀìÌçÅª¤ÊÎ×¾²¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ëÊý¿Ë¡Ú¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡Û
¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀÐÀîÍ´´õÁª¼ê¤¬±¦É¨¤Ë¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤¿¤³¤È¤ò½êÂ°¥Á¡¼¥à¤Î¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö2Æü¡¢È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÀîÁª¼ê¤Ï2024Ç¯¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢1Éô¥ê¡¼¥°¡¢¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤Ë°ÜÀÒ¤òÈ¯É½¡£2025Ç¯12·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÀ¤³¦ºÇ¶¯¥¯¥é¥Ö¤ò·è¤á¤ë¡¢À¤³¦¥¯¥é¥ÖÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¡¢À¾ÅÄÍ»ÖÁª¼ê¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ëÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤È·è¾¡¤ÇÀï¤¤¡¢¾¡Íø¡£¥¯¥é¥ÖÀ¤³¦°ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö1Æü¤Ë¥Ñ¥É¥ô¥¡¤Ç¤Î»î¹ç¤ÎÂè1¥»¥Ã¥ÈÃæ¤ËÀÐÀîÁª¼ê¤¬¥¸¥ã¥ó¥×¤«¤éÅ¾ÅÝ¤·¤ÆÉé½ý¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢±¦É¨¤ÎMRI¸¡ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤Î°åÎÅ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥Á¡¼¥Õ¤Ç¤¢¤ë¥¸¥å¥¼¥Ã¥Ú¡¦¥µ¥Ð¥Æ¥£¡¼¥Î»á¤Ï¡¢µ¡´ï¸¡ºº¤Ë¤è¤ê±¦É¨¤ÎÇ±ºÃ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢ÌÀÆü¤ÎÄ«¡¢Áª¼ê¤Ï¥¢¥¦¥í¡¦¥«¥é¥Õ¥¡¶µ¼ø¤È¤½¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ëÀ°·Á³°²Ê¤ÎÀìÌçÅª¤ÊÎ×¾²¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£