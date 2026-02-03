子宮頸がんの再々再発を公表している、俳優の古村比呂さんが、自身のブログを更新。

自身の体調について、綴りました。



【写真を見る】【がん闘病】古村比呂さん 「帯状疱疹で抜けた髪の毛は やっと生えてきて」 頭皮の状況明かす 「帯状疱疹になった 右側が ブニョブニョしています」





古村比呂さんは「帯状疱疹で抜けた髪の毛は やっと生えてきて 頭皮はほぼ 見えなくなりましたよ」と、投稿。



続けて「ただ仰向けになり 頭をゴロゴロ動かすと ムムッ 左右頭の形が 変なのです」「帯状疱疹になった 右側が ブニョブニョしています」と、明かしました。





そして「今は『元に戻りますように』と祈りながら 頭をゴロゴロして チェックしている毎日です」と、綴っています。





古村比呂さんは、19歳の時にクラリオンガール準グランプリに選ばれると、20歳で映画デビュー。22歳の時には、NHK連続テレビ小説のヒロインを演じ、一躍人気女優の仲間入りを果たしました。

ドラマや映画、舞台と幅広く活躍していましたが、現在は芝居を休み、再々再発したがんと闘っています。





2012年･1月、古村さんは検査の結果「子宮頸がん」が判明し、子宮を全摘出。

2017年･3月、「がん」が「再発」。

2017年･11月、「がん」が「再々発」。

2023年･1月、「がん」が「再々再発」。現在も治療中だといいます。









【担当：芸能情報ステーション】