【がん闘病】古村比呂さん 「帯状疱疹で抜けた髪の毛は やっと生えてきて」 頭皮の状況明かす 「帯状疱疹になった 右側が ブニョブニョしています」
子宮頸がんの再々再発を公表している、俳優の古村比呂さんが、自身のブログを更新。
自身の体調について、綴りました。
古村比呂さんは「帯状疱疹で抜けた髪の毛は やっと生えてきて 頭皮はほぼ 見えなくなりましたよ」と、投稿。
続けて「ただ仰向けになり 頭をゴロゴロ動かすと ムムッ 左右頭の形が 変なのです」「帯状疱疹になった 右側が ブニョブニョしています」と、明かしました。
古村比呂さんは、19歳の時にクラリオンガール準グランプリに選ばれると、20歳で映画デビュー。22歳の時には、NHK連続テレビ小説のヒロインを演じ、一躍人気女優の仲間入りを果たしました。
ドラマや映画、舞台と幅広く活躍していましたが、現在は芝居を休み、再々再発したがんと闘っています。
2012年･1月、古村さんは検査の結果「子宮頸がん」が判明し、子宮を全摘出。
2017年･3月、「がん」が「再発」。
2017年･11月、「がん」が「再々発」。
2023年･1月、「がん」が「再々再発」。現在も治療中だといいます。
