子宮頸がんの再々再発を公表している、俳優の古村比呂さんが、自身のブログを更新。
自身の体調について、綴りました。
 

古村比呂さんは「帯状疱疹で抜けた髪の毛は　やっと生えてきて　頭皮はほぼ　見えなくなりましたよ」と、投稿。

続けて「ただ仰向けになり　頭をゴロゴロ動かすと　ムムッ　左右頭の形が　変なのです」「帯状疱疹になった　右側が　ブニョブニョしています」と、明かしました。

そして「今は『元に戻りますように』と祈りながら　頭をゴロゴロして　チェックしている毎日です」と、綴っています。
 



古村比呂さんは、19歳の時にクラリオンガール準グランプリに選ばれると、20歳で映画デビュー。22歳の時には、NHK連続テレビ小説のヒロインを演じ、一躍人気女優の仲間入りを果たしました。
ドラマや映画、舞台と幅広く活躍していましたが、現在は芝居を休み、再々再発したがんと闘っています。
 


2012年･1月、古村さんは検査の結果「子宮頸がん」が判明し、子宮を全摘出。
2017年･3月、「がん」が「再発」。
2017年･11月、「がん」が「再々発」。
2023年･1月、「がん」が「再々再発」。現在も治療中だといいます。

 



