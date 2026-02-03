乃木坂46のキャプテン梅澤美波（27）が3日、都内で、この日発売となったセカンド写真集「透明な覚悟」の発売記念会見を行った。

発売を受けて「これ以上ないなってくらい大満足」と自信たっぷり。「梅澤だから出せるようなカット」を目指したといい、「やっぱり私は背が高いので、初めはコンプレックスだったけど今は武器だなって思えていて、どう生かせるか考えながら衣装を決めて、かっこいい衣装から、ファッション誌をやらせてもらっているからできる女の子っぽいカットまで、こだわりを細かく詰め込みました」と胸を張った。

既にグループのメンバーにも見てもらったといい、さらに「白石麻衣さんに、今の私はこんな感じですって見てほしい」と話した。グループの先輩であり「白石さんが卒業されてからの方が距離が近くなった」といい「2人でご飯に行かせてもらって、写真集のお話もしてファースト写真集も見てもらったので、セカンドも」と願った。「今でもずっとグループのことを見てくれていて、ライブに来てくださったりもしていて。私が一方的に、グループはこんな感じで、これが楽しくて…って聞いてもらってます」と笑った。

自身はアイドル10年目を迎え、憧れの白石の在籍年数も超えたことで「今は立場も変わって、後輩たちとともに乃木坂46で戦っていく毎日がすごく楽しくて、幸せものですね」としみじみと語った。