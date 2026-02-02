騎士X - Knight X -、偽善を暴く衝撃のロックな新曲「BAKENOKAWA INSIDE」MV公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ビジュアル系2.5次元歌い手グループ「騎士X - Knight X -(以下：騎士X)」による新曲「BAKANOKAWA INSIDE」のMusicVideoが騎士XのYouTube公式チャンネルで公開された。

この度公開したオリジナル曲「BAKENOKAWA INSIDE」は、善人を装い、他者の不幸を喰らう「偽物」たちの正体を暴き出すオルタナティブ・ロック。

スマホの画面に映し出される虚飾の真実や、倫理観を欠いた群衆を皮肉たっぷりに描いたリリックは、聴く者の「正義」を根底から揺さぶる。心電図のように脈打つ攻撃的なビートと、剥き出しの感情が炸裂するボーカルが合わさり、中枢神経まで浸食するような中毒性の高い一曲だ。

Vocal：騎士X - Knight X -

Lyric / Music/ Arrangement：yowanecity

Mix：ソノイ

Movie：G6

Illust：未成熟。

＜騎士X - Knight X - Profile＞

動画配信サイト等のネット活動を中心に、歌やシチュエーションボイスなど、“声”とビジュアルを武器に活動するビジュアル系2.5次元歌い手グループ。2.5次元歌い手グループ史上最速の横浜アリーナワンマンライブを皮切りに、 Zeppツアー、武道館公演と次々と成功を収めながら2024年には週間シングルランキング1位も獲得。

2025年5月にグループ名を「Knight A - 騎士A -」から「騎士X - Knight X -」に改名。同日、新メンバーとして「タケヤキ翔」が加入し、現メンバーの「しゆん」「ばぁう」「てるとくん」とともに、4名体制でのグループ活動を開始。歌い手アイドルやVtuberアイドルとは一線を画し、実写表現と独自の世界観を強みにさらなる成長フェーズへと挑戦していく。2025年8月には新体制初となる日本武道館でのワンマンライブを開催。

関連リンク

騎士X - Knight X -公式サイト

https://knight-x.stpr.com/