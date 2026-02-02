ClariS、パチンコ・パチスロ「リコリス・リコイル」搭載の新曲「Trigger」の配信リリースが決定！同じく搭載の新曲2曲「タカラモノ」「Radiant」も配信リリース決定！
昨年 1月にエリー、アンナを新メンバーとして迎えることが発表され、クララ、エリー、アンナの３人組ユニットとして新体制の活動を本格的にスタートした、ラテン語で「明るい、清潔、輝かしい」の意味を持つアーティストClariS。
現在、「魔法少女まどか☆マギカ」リンクスパートナーも務め精力的に活動中だが、本日、4月にホール導入を控えるパチンコ「リコリス・リコイル」にClariSの新曲「Trigger」「タカラモノ」「Radiant」の3曲が搭載されることに加え、さらに「Trigger」が本日24時から配信リリースされることが発表された。
TVアニメ「リコリス・リコイル」のOPテーマ「ALIVE」を担当したClariSが、4月にホール導入のパチンコ、さらに今後導入予定のパチスロのために新たに制作した新曲3曲ということで、「Trigger」は新体制での初ライブの際にサプライズで披露され、ファンからもリリースを望む声が多かった話題の楽曲だ。
配信リリースに伴い、リリックビデオも公開されているので、是非併せてチェックしてほしい。
また新曲「Trigger」配信を記念して、素敵なプレゼントがもらえるLINE MUSICキャンペーンも開催されるので、こちらもチェックしてほしい。
なお、新曲「タカラモノ」は3月1日、新曲「Radiant」は3月15日からそれぞれ配信がスタートするとのこと。新曲3曲を聴いて、幅広いClariSの音楽性を改めて体感してほしい。
●配信情報
パチンコ・パチスロ
「リコリス・リコイル」搭載曲
「Trigger」
配信リンクはこちら
https://claris.lnk.to/Trigger
パチンコ・パチスロ「リコリス・リコイル」搭載曲
新曲「タカラモノ」「Radiant」の配信も決定！
「タカラモノ」
3/1(日)0:00〜配信スタート
「Radiant」
3/15(日)0:00〜配信スタート
新曲「Trigger」LINE MUSIC キャンペーン開催決定！
LINE MUSICで「Trigger」を
(1) 合計50回以上再生で
【ClariSスペシャルボイスメッセージ】をもれなくプレゼント！
(2) 合計500回以上再生で
【ClariS直筆サイン色紙】を抽選で5名様にプレゼント！
※応募条件に満たない場合は無効となりますので、予めご了承ください。
対象楽曲：「Trigger」
配信先一覧
https://claris.lnk.to/Trigger
※配信時間はストアによって多少前後する可能性がございます。
LINE MUSICで「Trigger」を聴くにはこちら
https://ClariS.lnk.to/Trigger_LM
LINE MUSICプレゼントキャンペーン応募ページはこちら
https://www.sonymusic.co.jp/event/105377
●ライブ情報
「ClariS -03- 1st TOUR 2026 ~Trigger Anthem~」
2026年4月17日(金)
会場：Zepp Haneda(東京)
開場17:30／開演 18:30
お問い合わせ：DISK GARAGE
https://info.diskgarage.com/
2026年4月26日(日)
会場：Zepp Osaka Bayside(大阪)
開場 17:00／開演 18:00
お問い合わせ：キョードーインフォメーション
0570-200-888(平日12:00〜17:00）
詳細はこちら
https://www.clarismusic.jp/news/archive/?580583
