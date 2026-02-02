ClariS、パチンコ・パチスロ「リコリス・リコイル」搭載の新曲「Trigger」の配信リリースが決定！同じく搭載の新曲2曲「タカラモノ」「Radiant」も配信リリース決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

昨年 1月にエリー、アンナを新メンバーとして迎えることが発表され、クララ、エリー、アンナの３人組ユニットとして新体制の活動を本格的にスタートした、ラテン語で「明るい、清潔、輝かしい」の意味を持つアーティストClariS。

現在、「魔法少女まどか☆マギカ」リンクスパートナーも務め精力的に活動中だが、本日、4月にホール導入を控えるパチンコ「リコリス・リコイル」にClariSの新曲「Trigger」「タカラモノ」「Radiant」の3曲が搭載されることに加え、さらに「Trigger」が本日24時から配信リリースされることが発表された。

TVアニメ「リコリス・リコイル」のOPテーマ「ALIVE」を担当したClariSが、4月にホール導入のパチンコ、さらに今後導入予定のパチスロのために新たに制作した新曲3曲ということで、「Trigger」は新体制での初ライブの際にサプライズで披露され、ファンからもリリースを望む声が多かった話題の楽曲だ。

配信リリースに伴い、リリックビデオも公開されているので、是非併せてチェックしてほしい。

また新曲「Trigger」配信を記念して、素敵なプレゼントがもらえるLINE MUSICキャンペーンも開催されるので、こちらもチェックしてほしい。

なお、新曲「タカラモノ」は3月1日、新曲「Radiant」は3月15日からそれぞれ配信がスタートするとのこと。新曲3曲を聴いて、幅広いClariSの音楽性を改めて体感してほしい。

●配信情報

パチンコ・パチスロ

「リコリス・リコイル」搭載曲

「Trigger」



配信リンクはこちら

https://claris.lnk.to/Trigger

パチンコ・パチスロ「リコリス・リコイル」搭載曲

新曲「タカラモノ」「Radiant」の配信も決定！

「タカラモノ」

3/1(日)0:00〜配信スタート

「Radiant」

3/15(日)0:00〜配信スタート

新曲「Trigger」LINE MUSIC キャンペーン開催決定！

LINE MUSICで「Trigger」を

(1) 合計50回以上再生で

【ClariSスペシャルボイスメッセージ】をもれなくプレゼント！

(2) 合計500回以上再生で

【ClariS直筆サイン色紙】を抽選で5名様にプレゼント！

※応募条件に満たない場合は無効となりますので、予めご了承ください。

対象楽曲：「Trigger」

配信先一覧

https://claris.lnk.to/Trigger

※配信時間はストアによって多少前後する可能性がございます。

LINE MUSICで「Trigger」を聴くにはこちら

https://ClariS.lnk.to/Trigger_LM

LINE MUSICプレゼントキャンペーン応募ページはこちら

https://www.sonymusic.co.jp/event/105377

●ライブ情報

「ClariS -03- 1st TOUR 2026 ~Trigger Anthem~」

2026年4月17日(金)

会場：Zepp Haneda(東京)

開場17:30／開演 18:30

お問い合わせ：DISK GARAGE

https://info.diskgarage.com/

2026年4月26日(日)

会場：Zepp Osaka Bayside(大阪)

開場 17:00／開演 18:00

お問い合わせ：キョードーインフォメーション

0570-200-888(平日12:00〜17:00）

詳細はこちら

https://www.clarismusic.jp/news/archive/?580583

