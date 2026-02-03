【A列車で行こう9 Evolution】 6月4日 発売予定 価格 通常版：12,980円 40周年メモリアルボックス：16,280円

アートディンクは、Nintendo Switch 2用都市開発鉄道シミュレーション「A列車で行こう9 Evolution」を6月4日に発売する。価格は12,980円。

「A列車で行こう」シリーズの40周年を記念した「A列車で行こう9 Evolution」が発売決定。2010年2月に発売された「A列車で行こう9（A9）」の単なる移植ではなく、UIやグラフィックスを刷新したほか、緑化ビルをはじめとした新規の建物を多数収録しており、今までとは一線を画す「A9」となっている。

ライティングや反射表現は再構築され、よりリアリティのある眺望へと進化。社会の変化を反映して、バリアフリーや利便性を意識した施設、緑化が施された高層ビル・ショッピングモールなどを収録した。加えて、Joy-Con 2やUSBマウスを使用したマウス操作にも対応している。

また、シリーズ40年の軌跡を辿る特装版「A列車で行こう9 Evolution 40周年メモリアルボックス」も発売決定。ピンバッジや特別記念切符シート、特別冊子「LOGiN & 週刊ファミ通 A列車で行こう40周年記念号」をはじめとする記念グッズが同梱されている。

