菊地亜美「幼稚園の間に」夫婦で鮨ランチへ 結婚8周年ショットに「旦那様スタイル抜群」「身長差が羨ましい」の声
【モデルプレス＝2026/02/03】タレントの菊地亜美が2月2日、自身のInstagramを更新。夫との結婚記念日ランチの写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】35歳元アイドル「旦那様スタイル抜群」結婚8周年の夫婦ショット
菊地は「結婚記念日だったので、幼稚園の間にとーっても美味しいお鮨屋さんでランチ」とつづり、写真を複数枚投稿。「結婚8周年 振り返れば8年前とは生活も考え方も全く変わったなーなんて」「我が家は我が家のスタンスで、これからも協力しあって9年目も楽しみます」と結婚生活について記している。
また、結婚記念日当日に長女が撮ったという夫婦ショットも公開。夫からもらった花束を持つ菊地と夫が寄り添い片手を上げ、2人で「V」をつくる写真も披露した。
この投稿に「おめでとうございます」「素敵」「旦那様スタイル抜群」「夫婦の身長差が羨ましい」「綺麗すぎる」「サプライズ羨ましい」「可愛い」「最高の家族」などと反響が寄せられている。
菊地は2018年2月に、5歳年上の一般男性と結婚。2020年8月に第1子となる長女、2025年3月に第2子となる次女を出産した。（modelpress編集部）
