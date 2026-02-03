【ABEMA恋リア「ラブキン2」インタビューVol.8 奥雄人】女性のタイプは“ショート＆ボブ” 交際相手には「ロングからボブにイメチェンしてもらっていました」
【モデルプレス＝2026/02/03】“一番モテる人”を決めるABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー「ラブパワーキングダム2」が2月11日よる10時より放送開始。初回放送に先駆け、参加者16人の参加理由や恋愛観に迫ったインタビューを16日連続で配信する。8日目は俳優の奥雄人（おく・ゆうと／28）。【Vol.8】
モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな恋の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。MCは霜降り明星せいや、YOU、谷まりあが続投。timeleszの菊池風磨が新たに就任した。
奥：「ラブパワーキングダムSeason1」を観ていたので、その当時から「実際に自分がこの中に参加したら、どれくらいモテるのか。生き残ってキングになれるのか挑戦してみたい」という想いはずっとあって。自分がどこまで通用するのかを試すためにも、参加させていただきました。
― 好きな異性のタイプや「これをされると弱い！OR胸キュンする」ということはありますか？
奥：ボブやショートカットの女性が元々ずっとタイプで。小学生のときに七夕の短冊に「世界中の女性がショートカットになりますように」って書いたことがあるくらい好きなんですよ（笑）。これまでお付き合いしてきた歴代の彼女たちにも、基本的に付き合ったらお願いしてロングからボブにイメチェンしてもらっていましたね（笑）。芸能人で言うと、最初に本田翼さんをテレビで観た時に、「めちゃくちゃ可愛い！」って衝撃が走りましたね。あとは、米倉涼子さんもずっと小学校の時から好きで。大人の女性ならではの色気のある雰囲気が素敵です。
女性にされると弱いこととしては、相手から積極的に攻められたりすると結構キュンってしますね。向こうが突然顔近づけてくるとかでも照れちゃったりします（笑）。
― これまでのモテエピソードを教えてください。
奥：僕、おにぎり屋さんで働いてたんですけど、その様子がSNS上でバズって日本全国から自分にわざわざ会いに来てくださるお客様が日々絶えなくて。おにぎり屋さんと同じビルにホテルがあるんですけど、出張とかでいらっしゃる方が僕に会うためにわざわざそのホテルに滞在してくださるケースも結構あったみたいです。モテで経済動かしてましたね（笑）。
― とっておきの恋愛テクニックを教えてください。
奥：とにかく「距離を制する」ことですね。まず僕が相手のことを好きになったとしたら、最初は僕からガっと距離を縮めて色々アプローチするんですけど、ずっと行きすぎてもダメなので。いい塩梅で2歩前に進んだら1歩下がって、また2歩前に進めば1歩下がるという風に相手との絶妙な距離感を、常にこちらが主導権を握りながらコントロールするイメージです。例えば、毎日LINEが来てガンガンアプローチされていた相手から突然返信が来なくなったら、「あれ？どうしたんだろう」ってなるじゃないですか。そうなってくるともう「勝ち」なんで（笑）。そういう意味で、女性との恋愛攻防において状況を俯瞰して距離をコントロールする力がとにかく長けていると思います。
林ゆめ（30）／168cm - モデル・タレント
西山乃利子（25）／160cm - モデル・タレント
木村葉月（25）／152cm - 女優
高橋かの（24）／160cm - インフルエンサー
永尾まりや（31）／158cm - モデル・女優
聖菜（23）／162cm - 専属ギャルモデル
川瀬もえ（32）／167cm - レースアンバサダー
るみ（27）／158cm - ショーダンサー
坂口隆志（35）／183cm - 医師
白鳥大珠（29）／180cm - キックボクサー
隆大成（25）／176cm - 動画クリエイター
原田夕季叶（21）／178cm - タレント
田中佑樹（30）／181cm - 飲食店経営
小黒直樹（28）／174cm - 俳優
奥雄人（28）／180cm - 俳優
岩城滉太（33）／171cm - 会社経営
