LiSA、膝上ミニで美脚スラリ 台湾でのデビュー15周年会見ショットに反響「スタイル良すぎ」「世界の歌姫」
【モデルプレス＝2026/02/03】歌手のLiSAが2月1日、自身のInstagramを更新。台湾で記者会見を行った際の写真を公開した。
【写真】38歳鬼滅歌手「美脚に釘付け」台湾会見での個性派アシメミニスカ姿
1月31日に台北駅構内でファンミーティングを行っていたLiSAは「台北アリーナ公演決定、そしてLiSA15周年をお祝いして、記者会見をしてもらいました」とつづり、記者会見の様子を公開。緑のニットに、刺繍やパッチワークが施されたアウター、アシンメトリーなミニスカートを着用し、スラリとした美しい脚を見せている。
また「＃お正月のスクラッチが大当たり！很開心！」「＃カスタード饅頭好好味」などと添え、台湾滞在中のオフショットも投稿している。
この投稿にファンからは「15周年おめでとう！」「世界の歌姫ですね」「ミニスカート姿最高」「美脚に釘付け」「スタイル良すぎ」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆LiSA、ミニスカ衣装の会見ショット公開
◆LiSAの投稿が話題
