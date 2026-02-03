釈由美子、露天風呂でのバスタオル姿披露「大人の色気」「至高のショット」の声
【モデルプレス＝2026/02/03】女優の釈由美子が2月2日、自身のInstagramを更新。入浴ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】47歳美人女優「大人の色気」開放的な入浴ショット
釈は「志摩の絶景露天風呂と 本当に美味しいお料理とお酒に 最高に癒されてきました」とつづり、写真を投稿。2月5日に東海テレビで放送される「美味温泉」（よる0時20分〜）のオフショットとして、バスタオルを巻き温泉に入っている姿を披露している。
この投稿に「スタイル抜群」「大人の色気」「攻めてる」「至高のショット」「綺麗すぎる」「温泉行きたくなった」などと話題が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】47歳美人女優「大人の色気」開放的な入浴ショット
◆釈由美子、バスタオルでの温泉ショット披露
釈は「志摩の絶景露天風呂と 本当に美味しいお料理とお酒に 最高に癒されてきました」とつづり、写真を投稿。2月5日に東海テレビで放送される「美味温泉」（よる0時20分〜）のオフショットとして、バスタオルを巻き温泉に入っている姿を披露している。
◆釈由美子の投稿に反響
この投稿に「スタイル抜群」「大人の色気」「攻めてる」「至高のショット」「綺麗すぎる」「温泉行きたくなった」などと話題が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】