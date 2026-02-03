豪中銀声明 インフレ率が当面目標を上回る水準で推移する可能性が高い 豪中銀声明 インフレ率が当面目標を上回る水準で推移する可能性が高い

インフレ率は2022年のピーク以降大幅に低下したものの、2025年後半には大幅に上昇。

インフレ率の上昇の一部は供給力への圧力の高まりを反映

理事会はインフレ率が当面目標を上回る水準で推移する可能性が高い



供給力への圧力は、ここ数ヶ月で見られた需要の勢いの高まりを一部反映。

民間需要の伸びは、家計支出と投資の両方に牽引され、予想を大幅に上回った。住宅市場の活動と価格も引き続き上昇



様々な指標は、労働市場の状況が依然としてやや逼迫しており、経済活動の勢いの回復に伴い、ここ数ヶ月で安定していることを示唆



国内経済活動とインフレの見通し、そして金融政策の引き締め度合いについては不確実性す。



インフレ上昇の一部は一時的な要因によるものと評価されていますが、民間需要が予想よりも急速に伸びていること、供給力への圧力がこれまでの評価よりも大きくなっていること、そして労働市場の状況がやや逼迫していることは明らか。



意思決定の指針となるデータと、見通しおよびリスクに関する評価の進展に注視。

その際、世界経済と金融市場の動向、国内需要の動向、そしてインフレと労働市場の見通しに細心の注意。

理事会は、物価安定と完全雇用の実現という使命に注力し、その達成に必要な措置を講じる

今回の決定は全会一致

