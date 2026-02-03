160.60　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
156.67　エンベロープ1%上限（10日間）
156.57　21日移動平均
156.30　一目均衡表・雲（上限）
155.78　一目均衡表・基準線
155.67　一目均衡表・転換線
155.41　現値
155.11　10日移動平均
154.16　100日移動平均
154.09　一目均衡表・雲（下限）
153.56　エンベロープ1%下限（10日間）
152.54　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
150.16　200日移動平均

10日線の155円11銭がごく目先のサポート