テクニカルポイント ドル円 10日線サポート
160.60 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
156.67 エンベロープ1%上限（10日間）
156.57 21日移動平均
156.30 一目均衡表・雲（上限）
155.78 一目均衡表・基準線
155.67 一目均衡表・転換線
155.41 現値
155.11 10日移動平均
154.16 100日移動平均
154.09 一目均衡表・雲（下限）
153.56 エンベロープ1%下限（10日間）
152.54 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
150.16 200日移動平均
10日線の155円11銭がごく目先のサポート
