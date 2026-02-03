(C)BUICHI TERASAWA / ART TEKNIKA (C)Cerevo Inc.

Cerevoは、寺沢武一原作のSF漫画「コブラ(COBRA THE SPACE PIRATE)」に登場する主人公コブラの左腕に仕込まれた伝説の武器「サイコガン」を、1/1サイズで再現し製品化するプロジェクトを開始する。発売は2026年冬を予定している。

「コブラ」は、宇宙海賊コブラが様々な冒険を繰り広げるSF作品で、1978年の連載開始以来、アニメ化・映画化もされている世界的人気作品。サイコガンは、思念によって制御され、強力な破壊力を持つ伝説的な武器として作品の象徴的な存在となっている。

今回開発される製品に対し、Cerevoは「原作の世界観を忠実に再現しながらも、Cerevoの技術力を駆使してファンの皆様にコブラの世界を体験していただける製品を目指して開発を進めてまいります」としている。

2月8日に幕張メッセで開催されるワンダーフェスティバル2026[冬]のCerevoブースでは、Cerevo公式X(@cerevo)をフォローし、対象の投稿をリポストした人を対象に、サイコガン1/1プロジェクト開始記念としてコブラのロゴが入った限定ノベルティを配布する。Cerevoブースは7ホール 7-17-01。

