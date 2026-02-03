歌手の新浜レオンが、４月１５日に初のＥＰ「Ｎｅｗ Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇ」をリリースすることが３日、明らかになった。タイトル曲の「ＬＯＶＥしない？」は、シンガー・ソングライター、こっちのけんとが楽曲提供している。

２年連続紅白歌合戦出場を果たすなど若手演歌・歌謡界のホープとして活躍している新浜だが、今年のテーマを「唯一無二」に定めている。初ＥＰのタイトルには、新たな始まりという意味だけでなく、「自分にしかできない唯一無二の新たな挑戦へと踏み出す」という決意と、聴く人に対する「新しい門出に心からのエールを！」というメッセージを込めた。

表題曲の「ＬＯＶＥしない？」は「みんなを笑顔にしたい」という思いから作られたナンバー。新浜とこっちのけんとは、２０２４年の「紅白歌合戦」に初出場したことを機に意気投合。互いのレギュラーラジオ番組へゲスト出演し合うなど親交を深め、昨春にはＹｏｕＴｕｂｅでコラボ動画を公開。念願かなっての楽曲でのタッグとなった。

また新曲「言い訳ナイナー」が今月よりＮＨＫ・Ｅテレで放送スタート。同曲もＥＰに収録されることが決定しており、１１日に先行配信される。他の収録楽曲は後日発表される。

【こっちのけんとコメント】

こっちのけんとです！

「もしも新浜レオンというアニメ作品が昭和にあったら、そのオープニング曲はどうなるか」をテーマに書かせていただきました！

令和に似合わない古き良き横文字が似合うのがレオンさんの強さなので、そこに全力を注ぎました！ メロディーはこっちのけんとらしさを残しつつ、レオンさんの絶品低音ビブラートが映えるような一曲になっております！「不器用だけど愛される」そんな楽曲になっていれば幸いです！

【新浜レオンコメント】 デビューから７年、常に新しい挑戦を大切に活動してきました！

そのなかで今年は初のＥＰ「Ｎｅｗ Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇ」をリリースすることになりました！ 「元気・希望・笑顔」をテーマに活動していますが、４月の“始まりの季節”にリリースが決まり、学生や社会人の皆さん、新生活を始める皆さんの“始まり”や“挑戦”を後押しできる存在でありたいという気持ちをこめて挑戦させていただきました。

今回の作品でこっちのけんとさんとご一緒できること、本当にうれしく思っています！！「ＮＨＫ紅白歌合戦」での初出場を機に、テレビやラジオ、ＹｏｕＴｕｂｅでのコラボを通じて親交を深めてきました。同い年で、グリーンがラッキーカラーなどの共通点も多く、話せば話すほど共感できることばかり…。特に根底にある真面目さと、人の縁を大切にする姿勢に大変共感しています。いつか楽曲を制作していただくことを願っていたので本当にうれしいです！

作っていただいた曲を初めて聴いたときは、あまりの“愛溢レオン”ぶりに感動！！！僕に寄り添って作ってくださったことに胸が熱くなりました。レコーディングでは、自分でも気づかなかった新浜レオンらしさを引き出してくれて、西城秀樹さんへのリスペクトを込めた歌い方など、自分を見つめ直すようなアドバイスをいただき、新たな自分に出会えた気がします。

さらに、コーラスにはこっちのけんとさんご本人も参加してくださっています。レオン語まで真面目にハモリを入れてくれた時間は、僕にとってかけがえのない宝物です。この曲をコンサートで“盛り上がレオン”できる日を心から楽しみにしています！

そして、小さい頃から慣れ親しんできたＮＨＫ「みんなのうた」で自分の楽曲が放送されることは、夢のような出来事で大変感動しています！！！自分自身、この番組からたくさんの元気や希望をいただいてきました。今回の「言い訳ナイナー」も、子どもから大人まで、誰もが「わかる！」と共感できることをテーマに制作しています。歌詞を読んだ瞬間、思わず懐かしさが込み上げました。

自分自身、小学生の頃に言い訳はダメだとわかっていながら、つい口にしてしまったこともありましたが、そんな経験も今では大切な財産であり、あの日の記憶があるからこそ、今の歌手としての自分があると感じています。サビには一緒に踊れる振り付けもありますので、ぜひ会場で一緒に盛り上がりましょう。たくさん見て、聴いて、踊っておくレオン！