ＢＴＳが、３月２１日にソウル・光化門（クァンファムン）広場で行うステージ「ＢＴＳカムバックライブ：ＡＲＩＲＡＮＧ」が、Ｎｅｔｆｌｉｘで生中継されると３日、現地メディアのＳＰＯＴＶニュースなどが報じた。

記事によると、光化門広場で単独公演を行うのは今回のＢＴＳが初であり、韓国で開催される主要イベントがＮｅｔｆｌｉｘを通して、１９０以上の国・地域の視聴者にリアルタイムで生中継される初の事例だという。

ＢＴＳの所属事務所・ＢＩＧＨＩＴ ＭＵＳＩＣは「新譜『ＡＲＩＲＡＮＧ』はＢＴＳの出発点とアイデンティティー、今彼らが伝えたい感情を込めた楽曲だ」「『ＡＲＩＲＡＮＧ』という単語が象徴的な意味を与えるだけに、韓国を代表する空間で初ステージを準備しようと思った」と光化門広場を選んだ理由について伝えたという。

また３月２７日には、ニューアルバムの制作過程を扱ったドキュメンタリー映画「ＢＴＳ：Ｔｈｅ Ｒｅｔｕｒｎ」がＮｅｔｆｌｉｘで単独公開されるという。今作は、７人が約３年９カ月ぶりに発表する楽曲をレコーディングしながら経験した悩みや「今のＢＴＳ」が完成される様子が公開されると予告した。