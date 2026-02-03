「酒とギャンブルをこよなく愛する」佐藤有里香アナ、福岡・テレビ西日本退社→東京での新天地発表 写真披露＆意気込み
福岡のテレビ西日本を1月末で退社した佐藤有里香アナウンサー（30）が、3日までに自身のインスタグラムを更新し、東京での新天地を報告した。
【写真】「酒とギャンブルをこよなく愛する」佐藤有里香アナが東京進出 コーデの違う別ショット
佐藤アナは、新たな宣材写真を公開するとともに、「私事で大変恐縮ですが、2月1日から株式会社ザッキーファームに所属し、新しい環境で活動していくことになりました。これからはフリーという立場で、これまで以上に責任を持って、スポーツなどの現場に全力で向き合って参ります」と発表。
そして「人生一度きり。好きなことに本気で挑戦できる今の環境に感謝しながら、これからも自分らしく走り続けます」と決意を記した。
また、オフィシャルファンクラブを開設。「いつも応援してくださる皆さんと、
これまで以上に近い距離で繋がれる場所を作りたいと思いスタートしました。お仕事の裏側や日常、出演情報やここでしか見られない写真など、ファンクラブ限定のコンテンツを盛りだくさんでお届けしていきます」と、サイトURLなどを案内した。7日午後8時ごろから初のライブストリーミングを開催予定。
佐藤アナは、1995年8月23日生まれ、宮城県仙台市出身。明治大学情報コミュニケーション学部卒業。2019年にテレビ西日本入社。「酒とギャンブルをこよなく愛する」というキャラクターを活かして、同局の競馬中継番組『競馬BEAT』などで活躍。YouTubeチャンネル『佐藤アナの大酒記』では、福岡の街を舞台にした飲み歩きを行うなど、従来の女子アナ像にとらわれない、飾らない姿が人気を集めた。
