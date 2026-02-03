乃木坂46“キャプテン”梅澤美波、加入から10年目も「毎日幸せ」 憧れの先輩の在籍年数も超える
アイドルグループ・乃木坂46の3期生でキャプテン・梅澤美波（27）が、2nd写真集『透明な覚悟』（光文社）の発売記念会見を都内で行った。乃木坂46に加入して今年で10年目を迎える思いを語った。
【全身ショット】白くて上品なワンピースを着こなした梅澤美波
2016年9月に3期生としてグループに加入した梅澤。「自分でも10年もやってきたのかってびっくりしていて。それこそ、私がこう憧れていた1期生の白石（麻衣）さんらの在籍年数も超えてますし。今は立場も変わって、後輩たちと、先輩が卒業された後の乃木坂46で戦っていく毎日がすごく楽しいんです」とほほ笑む。
続けて「こんなに10年も夢中になれて、このためなら何でもできるなと思わせてくれる存在ってなかなか出会えないと思うので、毎日本当に幸せです！」と“キャプテン”として思いを語った。
1st写真集から5年。グループのキャプテンに就任し、26歳という大人の階段を上る梅澤の「今」を収めた本作。撮影地に選んだのはイタリア。ファッショナブルな衣装から、美脚を生かした大胆なランジェリー姿、普段のキャプテンの姿からは見られない無邪気な表情まで、リアルな姿を感じられる写真集に仕上がっている。
