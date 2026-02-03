【ユニクロ】大人気のベビー肌着が今なら590円。ママたち歓喜の値下げは2月5日まで。
2026年2月3日現在、ユニクロでは、最旬ニットから高機能アウターまで注目アイテムが特別価格に値下げ中です。
なんと今なら、様々な賞を受賞したベビー服も500円台で購入できますよ！
赤ちゃん目線のこだわりが詰まってる...！
そのベビー服というのが、BABY「ボディスーツ（半袖）」です。
ふんわりとやわらかいコットン100%素材、動きやすく着せ替えもしやすいストレッチ性、赤ちゃんの薄い皮膚に優しいフラットシーマ縫製、金属アレルギーに配慮したプラスチックのスナップボタンなど、デリケートな赤ちゃんの肌にとことん寄り添ったこだわりが詰まった一着です。
「ベビーカレンダーアワード2026」ベビー肌着部門1位、「ママリ口コミ大賞」ベビー肌着部門2026大賞、「たまひよ赤ちゃんグッズ大賞2026」肌着部門メーカー別入賞と、ママたちから圧倒的な支持を集めています。
2月5日までは、期間限定価格590円で販売中。
セール対象のデザインは全22種類。人気の絵本「はらぺこあおむし」や「しろくまちゃんのほっとけーき」、デイリーに使える無地やポインテール、前開きタイプなど、種類豊富に揃っています。
サイズは60から90まで。
お得なこの機会に、まとめ買いするのもアリかも。
※画像は公式サイトより。
（東京バーゲンマニア編集部）