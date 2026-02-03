声優・鈴木愛奈の写真集『鈴木愛奈写真集 Crossing』が2月28日（土）に発売される。

【画像】声優・鈴木愛奈、写真集発売特典も

『ラブライブ！サンシャイン!!』小原鞠莉役、『邪神ちゃんドロップキック』邪神ちゃん役などを務め、ソロアーティストとしても活動する鈴木愛奈の写真集発売が決定。写真集の編集・制作は数々の声優写真集を手掛けてきた声優グランプリが担当。

各書店では2月2日（月）より特典付きで予約受付スタート。早期予約キャンペーンも実施されるほか、2026年3月14日（土）、3月22日（日）、4月12日（日）には発売記念イベントも開催。インフォスクエアで対象期間内に予約した人には、【ボイスメッセージ】がもれなくお届けされる。限定カバーやアナザーフォトブック、アクリルスタンドなど各専門店にて限定版／特典付き写真集も販売される。

■早期予約キャンペーンインフォスクエア期間内にご予約いただいた方【全員】に、ボイスメッセージをプレゼント。ボイスメッセージのシチュエーションは以下4パターンより選択式。（①普段の鈴木さんで②ツンデレ風に③ギャルっぽく④ペットに話し掛けるように）期間：2026年2月15日（日）23:59まで

■限定版・特典情報アニメイト限定版ボイスメッセージDLシリアル付き予価：4,290円（税込）

通常版予価：3,850円（税込）共通特典複製サイン＆コメント入りブロマイド2種セット

ゲーマーズ限定版アナザーフォトブック付き予価：5,170円（税込）【超】限定版アナザーフォトブック+アクリルスタンドA付き予価：6,930円（税込）

通常版予価：3,850円（税込）共通特典L判ブロマイド3枚セットAKIHABARAゲーマーズ本店、ゲーマーズ沼津店、ゲーマーズオンラインショップで予約・購入のお客様には上記特典に加えて、【複製サイン＆コメント入りブロマイド】をプレゼント。

インフォスクエア限定版B2タペストリー+アクリルスタンドB+缶バッジ3個セット付き予価：11,000円（税込）※こちらの商品はイベント応募券付きでない。イベント応募券付き商品はイベント情報にある商品ページから購入を。

通常版予価：3,850円（税込）※こちらの商品はイベント応募券付きではない。イベント応募券付き商品はイベント情報にある商品ページから購入を。

共通特典①ボイスメッセージ※2026年2月15日（日）23:59までの早期予約者限定※ボイスメッセージのシチュエーションは以下4パターンより選択式。（①普段の鈴木さんで②ツンデレ風に③ギャルっぽく④ペットに話し掛けるように）共通特典②インフォスクエア限定カバー※通常版のカバーは付かない。

鈴木愛奈オフィシャルファンクラブ Ai catwalk通常版予価：3,850円（税込）

共通特典L判ブロマイド2枚セット※時間帯によっては混みあい、商品ページが見つからない場合あり。※特典付き販売は、特典の在庫がなくなり次第終了。品切れの場合もあり。※在庫状況や予約・通販対応については、各店舗・法人に問い合わせを。

■イベント情報『写真集サイン会／東京』対象法人：インフォスクエア日時：2026年3月14日（土）応募期間：2026年2月23日（月・祝）23:59まで内容：①1冊券……写真集サイン会（扉にサイン・トーク20秒） ②3冊券……お客様のご希望のページにサイン入れ（トーク40秒）参加方法：インフォスクエアにて、期間内にイベント参加券付きを予約の方の中から抽選。※1冊券は通常版購入の方、限定版購入の方、どちらも応募可能。※3冊セットの通常版、限定版の組み合わせは自由。（①通常版3冊、②通常版1冊・限定版2冊、③通常版2冊・限定版1冊、④限定版3冊）

『写真集サイン会／東京』対象法人：鈴木愛奈オフィシャルファンクラブ Ai catwalk日時：2026年3月14日（土）応募期間：2026年2月23日（月・祝）23:59まで内容：①1冊券……写真集サイン会（扉にサイン・トーク20秒） ②3冊券……お客様のご希望のページにサイン入れ（トーク40秒）参加方法：アスマートにて、期間内にイベント参加券付きを予約の方の中から抽選。

『特典ブロマイドサイン会／東京』対象法人：アニメイト・ゲーマーズ日時：2026年3月22日（日）応募期間：2026年3月2日（月）23:59まで内容：特典ブロマイドサイン会参加方式：抽選制

『特典ポストカードお渡し会／大阪』対象法人：TSUTAYA EBISUBASHI日時：2026年4月12日（日）応募期間：2026年2月7日（土）10:00～内容：特典ポストカードお渡し会参加方式：先着制

『写真集発売記念 パネル展』展示期間：2026年2月26日（木）～約2週間開催店舗：AKIHABARAゲーマーズ本店（東京都千代田区外神田1-14-7 外神田一丁目ビル）、ゲーマーズ沼津店（静岡県沼津市添地町72青秀ビル1階）プレゼントキャンペーン：「あなたのお名前」&「直筆サイン・コメント」入り展示パネルゲーマーズ全店舗、ゲーマーズオンラインショップにて『鈴木愛奈写真集 Crossing』をご予約・ご購入（下記期間中）いただいた方に、1冊につき1枚「プレゼント応募用紙」をお渡し。ご応募者様より抽選でプレゼント。プレゼント応募用紙配布期間：2026年2月26日（木）～なくなり次第、終了※商品が搬入され次第、キャンペーン開始※上記は全て予定事項につき、予告なく変更になる可能性があり。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）