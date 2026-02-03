【看病レシピ】とろとろ＆つるつる食感で消化をお助け。体もほっこり温まるやさしい主食のアイデア2品
【画像を見る】あったか＆やさしい口当たりで弱った胃をいたわる「温玉とかぶのとろとろおかゆ」
食欲が落ちているときや、胃腸が弱っているときは、温かくて口当たりのいい主食が心強い味方。消化に配慮しながら、卵やだしのうまみで栄養も補えるので、体調がすぐれないときにぴったりです。
レシピを教えてくれたのは
牧野直子さん
■温玉とかぶのとろとろおかゆ
やさしい口当たりの具材を合わせて
【材料・2人分】
温泉卵…2個
冷凍とろろ…1パック（約40g）
かぶ…1個
青のり…少々
ご飯…200g
だし汁…1と1/4カップ
みそ
【作り方】
1．とろろは流水で解凍する。かぶは皮をむき、4〜5mm厚さのいちょう切りにする。
2．ご飯はざるに入れ、さっと洗ってほぐし、水けをきって鍋に入れる。だし汁、かぶを入れて強火にかけ、煮立ったら弱火にし、時々混ぜながら約10分煮る。
3．みそ大さじ1強を溶き入れ、器に盛る。とろろをかけて温泉卵をのせ、青のりをふる。
（1人分267kcal／塩分1.6g）
＜memo＞
かぶの葉は繊維が多く消化しづらいので、胃が弱っているときは避けます。ざく切りにして冷凍保存しておき、体調が回復したら料理に活用を。
■卵豆腐と白菜の中華風うどん
つるんとした卵豆腐がうどんと好相性
【材料・2人分】
卵豆腐…小2個（約140g）
白菜…2枚（約200g）
冷凍うどん…2玉
■A
酒…大さじ1
とりガラスープの素、しょうゆ…各小さじ2
水…2と1/2カップ
■B＜混ぜる＞
片栗粉、水…各大さじ1
【作り方】
1．白菜は軸はそぎ切りにし、葉とともにざく切りにする。卵豆腐は1.5cm角に切る。
2．鍋にAを入れて強火にかけ、煮立ったら、凍ったままのうどんと、白菜を加える。再び煮立ったらふたをして弱火にし、2〜3分煮る。
3．Bを加えて混ぜ、とろみがついたら卵豆腐を加え、さっと煮る。
（1人分282kcal／塩分3.6g）
＊ ＊ ＊
とろとろ＆つるんとした主食なら、少量でも満足感があり胃の負担も減らせます。無理せず食べられる温かい一杯は、不調なときに頼りたいレシピとして覚えておくと安心ですね。
レシピ考案／牧野直子 撮影／豊田朋子 スタイリング／佐々木カナコ 栄養計算／スタジオ食 編集協力／singt
文＝畠山麻美