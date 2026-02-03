気象庁発表

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県及び長野県では、昨年１１月中旬から降水量の少ない状態が続いています。この状態は、今後も１か月程度は続く見込みです。農作物や水の管理等に十分注意してください。記録的な少雨になった令和７年には、冬から春にかけて大規模な林野火災が全国的に多く発生しました。火の取り扱いに十分注意してください。

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県及び長野県では、昨年１１月中旬から低気圧の影響を受けにくく、降水量の少ない状態が続いています。昨年１１月１１日から本年２月２日までの降水量は、平年の２割以下となっている所もあります。

今後も１か月程度は低気圧の影響を受けにくく、降水量の少ない状態が続く見込みです。

農作物や水の管理等に十分注意してください。記録的な少雨になった令和７年には、冬から春にかけて大規模な林野火災が全国的に多く発生しました。火の取り扱いに十分注意してください。

■各地の降水量は？





降水量（１１月１１日から２月２日まで）（速報値）

降水量（ミリ） 平年比（％）

水戸 ７３．５ ４６

館野 ５２．０ ３４

宇都宮 ４０．５ ３２

日光 ８６．５ ４７

前橋 ９．０ １１

熊谷 １５．０ １４

秩父 １２．０ １１

銚子 １５４．５ ５２

千葉 ５６．５ ２９

館山 １３７．０ ４９

勝浦 １３２．５ ４３

東京 ４４．５ ２４

大島 １４５．５ ３７

三宅島 ２３６．５ ４８

八丈島 ４５１．０ ７４

父島 ３９４．５ １５５

横浜 ６１．５ ３０

甲府 ２４．０ ２０

河口湖 ３０．５ １８

長野 ９３．０ ６８

松本 ４２．０ ３７

諏訪 ４２．０ ３１

軽井沢 ３０．０ ２９

飯田 ８２．０ ４１

