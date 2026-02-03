遠州トラック <9057> [東証Ｓ] が2月3日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比7.0％減の23.6億円に減り、通期計画の34億円に対する進捗率は69.5％にとどまり、5年平均の75.4％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比34.5％増の10.3億円に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比12.3％減の9.3億円に減り、売上営業利益率は前年同期の8.1％→7.1％に悪化した。



