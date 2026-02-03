日本信号 <6741> [東証Ｐ] が2月3日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比56.9％増の40.1億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の75億円→95億円(前期は85億円)に26.7％上方修正し、一転して11.7％増益を見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来予想の61億円→81億円(前年同期は68.7億円)に32.8％増額し、一転して18.0％増益計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の43円→50円(前期は43円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結最終利益は前年同期比2.8倍の26.1億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の2.3％→12.1％に急改善した。



株探ニュース

