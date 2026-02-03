レンゴー <3941> [東証Ｐ] が2月3日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比4.4％減の337億円に減り、通期計画の400億円に対する進捗率は5年平均の88.3％を下回る84.3％にとどまった。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比61.1％増の62.8億円に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比2.0％増の136億円となったが、売上営業利益率は前年同期の5.5％→5.0％に悪化した。



株探ニュース

