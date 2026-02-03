アイシン <7259> [東証Ｐ] が2月3日後場(13:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比2.2倍の1073億円に急拡大し、通期計画の1250億円に対する進捗率は85.9％に達し、5年平均の58.1％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比69.5％減の176億円に大きく落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結最終利益は前年同期比9.9％減の375億円に減り、売上営業利益率は前年同期の4.8％→4.6％とほぼ横ばいだった。



株探ニュース

