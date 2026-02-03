3日13時現在の日経平均株価は前日比1845.66円（3.51％）高の5万4500.84円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1377、値下がりは185、変わらずは32と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を421.16円押し上げている。次いでファストリ <9983>が164.45円、東エレク <8035>が161.45円、ＳＢＧ <9984>が126.75円、ＴＤＫ <6762>が106.54円と続く。



マイナス寄与度は12.58円の押し下げでヤマハ発 <7272>がトップ。以下、デンソー <6902>が9.89円、住友ファーマ <4506>が4.46円、コナミＧ <9766>が4.35円、ヤマトＨＤ <9064>が4.25円と続いている。



業種別では33業種すべてが上昇。値上がり率1位は銀行で、以下、非鉄金属、機械、電気機器、証券・商品、精密機器と続いている。



※13時0分2秒時点



