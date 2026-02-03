白より断然『この色』が正解！【大人のハニーズ】40・50代が即こなれる「ベージュパンツ」

ワードローブにあると何かと頼りになるのが「ベージュパンツ」。きれいめデザインならオフィスコーデやかしこまったシーンにも対応できる優秀アイテムです。そこで今回は【ハニーズ】の一部店舗でも買える新ブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から、大人に似合うパンツをピックアップ。いつものコーデにこなれ感をプラスしたい人は、ぜひチェックしてみて。

きれいめ派さんの新定番

【GLACIER lusso】「ストレートパンツ」＜ダークベージュ＞\3,980（税込・セール価格）

脚のラインをきれいに見せてくれそうなタック入りのストレートパンツ。ウエストは後ろ側が隠しゴム仕様になっており、きれい見えとはき心地の良さを両立できそう。オフィスコーデにはもちろん、休日コーデにも使いやすいデザインです。

品よく見せながら防寒対策

【GLACIER lusso】「ウォームテーパードパンツ」＜ベージュ＞\2,980（税込・セール価格）

こちらはテーパードシルエット ＆ センタープレス入りで、すっきり見えが狙えるベージュパンツ。裏地はフリース素材になっており、冷え込む今の時期にぴったりです。ストレッチ素材とウエストゴム仕様だから、楽にきれい見えを叶えてくれそう！

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。