母「映画館に行けなくて可哀想」→ わが家の“映画鑑賞スタイル”をお披露目すると『まさかの反応』が

今回は、筆者の知人A子さんのエピソードをご紹介します。

A子さんの小学生の娘さんたちは映画館が苦手ですが、ある日、A子さんのお母さんから映画館へのお誘いが。お断りすると「映画館に行けないだなんて、可哀想」と言われ、その発言にA子さんはショックを受けました。「映画館でなくても映画は楽しめる」お母さんにそう思ってもらいたくて、A子さん家の鑑賞スタイルをお披露目することに。すると、まさかの反応があって──。

映画館が苦手な娘たち

私の小学生の娘たちは、小さい頃から暗い場所や大きい音が苦手です。

小学校低学年の頃に映画館で見た子供向けの映画でも、「怖いから帰りたい……」と退出したことがあり、それからは無理をさせず映画館には行かない選択をしています。

母から映画館へのお誘いが

ある日、母から「あのアニメ、新しい映画が公開したみたいだし、見に行かない？」と映画館へのお誘いがありました。娘たちは映画館は行きたがらないと思い、「娘たちは映画館が苦手だから難しいかなぁ」「暗い場所や大きい音が怖いみたい。前も映画の途中で抜けたことがあったし、やめておくよ」と伝え、お断りしました。

すると「映画館に行けないの？ 可哀想に。楽しいから行きましょうよ！」と言い、映画の素晴らしさを語り始めるのです。映画の良さは否定しませんが、「映画館で鑑賞してこそ」という価値観で可哀想だと決めつけ、連れて行こうとする母に、私は少し困惑してしまいました。