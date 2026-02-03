乃木坂46“キャプテン”梅澤美波、2nd写真集の自己採点は「晴天（点）！」 お気に入りカットも明かす「すごく大人になったなとうれしくなって（笑）」
アイドルグループ・乃木坂46の3期生でキャプテン・梅澤美波（27）が、2nd写真集『透明な覚悟』（光文社）の発売記念会見を都内で行った。
【全身ショット】白くて上品なワンピースを着こなした梅澤美波
1st写真集から5年。グループのキャプテンに就任し、26歳という大人の階段を上る梅澤の「今」を収めた本作。撮影地に選んだのはイタリア。ファッショナブルな衣装から、美脚を生かした大胆なランジェリー姿、普段のキャプテンの姿からは見られない無邪気な表情まで、リアルな姿を感じられる写真集に仕上がっている。
「写真集というものが好き」という梅澤は、本作に挑むにあたって「また2nd写真集を出させてもらってうれしかったですし、でも1stを超えたいなというプレッシャーも感じていて。ドキドキした気持ちでいました」と明かす。
そんな思いの中、完成した本作は「これ以上ない大満足です！」とにっこり。「制作していく段階で、私がやりたいイメージをお願いしていたんですけど、それを全部かなえてくれた一冊になりました。1st写真集から5年くらいなんですけど、この5年間ってすごく濃かったんです。この道のりがあったからこその表情が詰まっているなと思います」とアピールした。
お気に入りカットを聞かれると、赤いドレス姿のシチュエーションを挙げ「私ってすごく大人になったんだなとうれしくなって（笑）」と理由を明かし照れ笑い。「写真に撮られることに構えなくなったし、撮られているときに景色や思いをつくりこまずに映してもらえるようになったなと思っていて。それがこの赤いドレスのカットにすごく出ているなと思って選びました」と語った。
そして、おなじみとなった写真集の自己採点を聞かれると「自分的には満点！」としつつ「私本当にめっちゃ晴れ女で…」と続け、「イタリアでも雨予報を吹き飛ばすぐらいめっちゃ晴れ女なんですよ。それと、この1冊が皆さんの心を晴れやかにできるようにっていう意味で晴天（点）にします！」と、晴れやかな笑顔で答えた。
【全身ショット】白くて上品なワンピースを着こなした梅澤美波
1st写真集から5年。グループのキャプテンに就任し、26歳という大人の階段を上る梅澤の「今」を収めた本作。撮影地に選んだのはイタリア。ファッショナブルな衣装から、美脚を生かした大胆なランジェリー姿、普段のキャプテンの姿からは見られない無邪気な表情まで、リアルな姿を感じられる写真集に仕上がっている。
そんな思いの中、完成した本作は「これ以上ない大満足です！」とにっこり。「制作していく段階で、私がやりたいイメージをお願いしていたんですけど、それを全部かなえてくれた一冊になりました。1st写真集から5年くらいなんですけど、この5年間ってすごく濃かったんです。この道のりがあったからこその表情が詰まっているなと思います」とアピールした。
お気に入りカットを聞かれると、赤いドレス姿のシチュエーションを挙げ「私ってすごく大人になったんだなとうれしくなって（笑）」と理由を明かし照れ笑い。「写真に撮られることに構えなくなったし、撮られているときに景色や思いをつくりこまずに映してもらえるようになったなと思っていて。それがこの赤いドレスのカットにすごく出ているなと思って選びました」と語った。
そして、おなじみとなった写真集の自己採点を聞かれると「自分的には満点！」としつつ「私本当にめっちゃ晴れ女で…」と続け、「イタリアでも雨予報を吹き飛ばすぐらいめっちゃ晴れ女なんですよ。それと、この1冊が皆さんの心を晴れやかにできるようにっていう意味で晴天（点）にします！」と、晴れやかな笑顔で答えた。