布袋寅泰が初の音楽フェス『HOTEI FES』を開催 ももクロ、アイナ・ジ・エンド、THE YELLOW MONKEYら出演
ギタリスト／シンガー・ソングライターの布袋寅泰が、初の音楽フェス『HOTEI FES』を開催することを公式サイトで発表した。
【写真】「うわー、嬉しすぎるショット」ちゃめっ気あふれる布袋寅泰＆“ロック界のレジェンド”の3ショット
今年アーティスト活動45周年を迎える布袋が主催する、初の音楽フェスとなる。会場は布袋の故郷・群馬県高崎市のGメッセ群馬で、7月25日、26日の2日間にわたり開催される。
7月25日には、ももいろクローバーZ、10-FEET、MAN WITH A MISSIONが出演。7月26日には、アイナ・ジ・エンド、BUCK-TICK、THE YELLOW MONKEYが出演する予定。布袋は両日に出演する。
タイムテーブルやチケット販売などの詳細は後日発表予定とのこと。
■『HOTEI FES』概要
日程：7月25日（土）、26日（日）
会場：群馬・Gメッセ群馬
出演アーティスト：
7月25日(土)
ももいろクローバーZ
10-FEET
MAN WITH A MISSION
布袋寅泰
7月26日(日)
アイナ・ジ・エンド
BUCK-TICK
THE YELLOW MONKEY
布袋寅泰
