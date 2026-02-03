ぱーてぃーちゃん・すがちゃん最高No.1（C）ORICON NewS inc.

　お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃん・すがちゃん最高No.1（34）が3日放送のフジテレビ系『ぽかぽか』（前11：50）に出演。結婚報道に対して意味深な回答をし、スタジオを沸かせた。

　スタジオでは、すがちゃんがプライベートにまつわるトークを展開していたが、MCのハライチ岩井勇気が「今年中に結婚するっぽい」と直球質問をぶつけた。

　すがちゃんは元日に、スポーツ紙で元AKB48の柏木由紀（34）との“年内結婚”が報じられていたが、これに「びっくりして。俺もX（旧Twitter）見て結婚すんの!?」と報道を目にしたときの心境を明かした上で「△」の札を挙げた。

　否定ではない回答にスタジオが大盛り上がりとなる中、すがちゃんは「ワクワクさせたいねぇ」と照れ笑いを浮かべた。この展開にハライチ澤部佑も「まあ、まだわからないけど、良きお付き合いを」と優しく声を掛けた。