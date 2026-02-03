すがちゃん最高No.1、柏木由紀との結婚報道に“意味深”回答 照れ笑い浮かべ「ワクワクさせたいねぇ」
お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃん・すがちゃん最高No.1（34）が3日放送のフジテレビ系『ぽかぽか』（前11：50）に出演。結婚報道に対して意味深な回答をし、スタジオを沸かせた。
【写真】イケメンに撮り下ろしたすがちゃん最高No.1
スタジオでは、すがちゃんがプライベートにまつわるトークを展開していたが、MCのハライチ岩井勇気が「今年中に結婚するっぽい」と直球質問をぶつけた。
すがちゃんは元日に、スポーツ紙で元AKB48の柏木由紀（34）との“年内結婚”が報じられていたが、これに「びっくりして。俺もX（旧Twitter）見て結婚すんの!?」と報道を目にしたときの心境を明かした上で「△」の札を挙げた。
否定ではない回答にスタジオが大盛り上がりとなる中、すがちゃんは「ワクワクさせたいねぇ」と照れ笑いを浮かべた。この展開にハライチ澤部佑も「まあ、まだわからないけど、良きお付き合いを」と優しく声を掛けた。
【写真】イケメンに撮り下ろしたすがちゃん最高No.1
スタジオでは、すがちゃんがプライベートにまつわるトークを展開していたが、MCのハライチ岩井勇気が「今年中に結婚するっぽい」と直球質問をぶつけた。
すがちゃんは元日に、スポーツ紙で元AKB48の柏木由紀（34）との“年内結婚”が報じられていたが、これに「びっくりして。俺もX（旧Twitter）見て結婚すんの!?」と報道を目にしたときの心境を明かした上で「△」の札を挙げた。
否定ではない回答にスタジオが大盛り上がりとなる中、すがちゃんは「ワクワクさせたいねぇ」と照れ笑いを浮かべた。この展開にハライチ澤部佑も「まあ、まだわからないけど、良きお付き合いを」と優しく声を掛けた。