原田龍二、長男がオーストラリアでサッカー選手に “大泣き見送り動画” に反響「胸がぎゅっとなりました」「素敵なご家族」
俳優の原田龍二（55）の妻で元俳優の愛さんが3日、自身のインスタグラムを更新。昨年末、アメリカの大学を卒業した長男（22）が、再び日本を出発し、新たな挑戦をすることを報告した。
【写真】「泣くパパ様も素敵！」海外へ旅立つ長男の見送りで号泣する原田龍二
愛さんは「息子の出発 何度経験してもこの時ばかりはさみしくなります チャレンジする勇気はパパ譲りなのかな？出かけていく姿はどんどん大きくなっていく 夢を追いかけて旅立つなんて なんて素敵なことでしょうか さみしいけれど行ってらっしゃい!!」と長男へのエールとともにつづり、空港まで見送る様子を動画で披露している。
笑顔で出発する長男に対し、送り出す原田は涙をこらえきれない様子。その姿からは、子どもの成長を実感する喜びと親としての寂しさが伝わってきた。
愛さんはブログも更新し「無事に到着の連絡が来ました」「最終到着地は オーストラリアのメルボルンです」「息子はサッカー選手として まだまだチャレンジしていくそうです」と、大学卒業後はオーストラリアでサッカー選手として過ごすことを明かしている。
コメント欄には「泣くパパ様も素敵！息子さんいつも笑顔がとっても明るくてすてき」「原田パパの役で観ている泣きとは違う本気の泣く姿にさらに胸がぎゅっとなりましたぁ」「素敵なご家族」「また一段と大きくなって帰ってくるのを楽しみに」
原田夫妻は1992年のドラマ共演をきっかけに交際を開始。10年の交際期間を経て、2001年12月25日に結婚し、長男、長女が誕生した。
