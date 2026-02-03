¡Ú ÉÍºê¤¢¤æ¤ß ¡Û ¡ÖJAPAN TOUR¡×³«ºÅ¤Ø°Õµ¤¹þ¤ß¡¡¡Ö¶¯Îõ¤Ë»Ä¹ó¤ÇÁ¯Îõ¤ËÍ¦µ¤°î¤ì¤ë¡¢ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤é¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª¡×
²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£4·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡ØJAPAN TOUR¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÍºê¤µ¤ó¤Ï¡Ö4·î8Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëJAPAN TOUR -Scapegoat- ¤Ç¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤ò30¸ø±é°Ê¾å¡¢Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤«¤±¤Æ¶î¤±²ó¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
ºÇ¶á¤ÎÇ®µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¼«¿È¤ÎLIVE¤ÎÍÍ»Ò¤ÎÆ°²è¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¡Ö¶¯Îõ¤Ë»Ä¹ó¤ÇÁ¯Îõ¤ËÍ¦µ¤°î¤ì¤ë¡¢ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤é¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÉ½¾ð¤ä¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢¤½¤·¤ÆÇ®¶¸¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½ª¤¨¤¿ÉÍºê¤µ¤ó¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¡¢´¶Æ°Åª¤Ê¥·¡¼¥ó¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤Î¹¤Ï¤É¤ó¤ÊÎ¹¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¡×¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÃÏ¸µÍè¤¿¤éÃ¶ÆáÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Í¡×¡ÖÀäÂÐ¥Á¥±¥Ã¥ÈÅö¤Æ¤Æ¤ä¤ë¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
