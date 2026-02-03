かつてアイドルユニット「バニラビーンズ」として活動していたレナが、3日までにインスタグラムを更新。出産を発表した。

「皆さまにご報告です この度、無事に第一子を出産いたしました。おかげさまで母子共に健康です」と出産を報告した。

「お仕事を休ませていただいている間、温かく見守ってくださった関係者の皆様、ファンの皆様、本当にありがとうございました」と感謝を伝え「また元気な姿で皆様にお会いできるのを楽しみにしています。これからもどうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

この投稿にフォロワーからは「レナちゃんがお母さん… まずは何よりも体を大事になさってください」「母子共に健康で良かった。幸多い日を願っております」「どうか気張らずに育児を楽しんで下さい」と祝福のコメントが寄せられている。

レナは「バニラビーンズ」の一員として07年（平19）にデビューし、「実験型次世代アイドル」として注目された。18年10月に都内で開催した「T−Palette Records Presents バニラビーンズに感謝祭〜Final Innocence〜」を最後に解散。ボートレース多摩川の「どちゃんこTV」に出演するほか、モデル、女優、番組MC、アイドル研究家としても活動している。21年6月に自身のX（旧ツイッター）で結婚を発表した。