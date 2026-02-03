エンツォ・マレスカに代わり、1月よりチェルシーを指揮するリアム・ロシニアーはチームをどこまで押し上げられるだろうか。ここまでの7試合では6勝1敗と上々の結果となっていて、その1敗はカラバオ杯準決勝1stレグでアーセナルに2-3で敗れたものだ。3日には2ndレグが控えており、ここに勝てば1stレグの黒星は帳消しにできる。



1月31日にはプレミアリーグ第24節でウェストハムと対戦し、0-2とリードされたところから3-2と逆転勝利を収めてみせた。注目すべきは、ロシニアーの交代策だ。





2点ビハインドで前半を折り返したチェルシーは、後半から一気に3枚の選手を替えている。DFブノワ・バディアシルに代わってDFウェズレイ・フォファナ、DFヨレル・ハトに代わってDFマルク・ククレジャ、FWアレハンドロ・ガルナチョに代わってFWジョアン・ペドロを投入していて、このうちククレジャとペドロが得点を決めている。ロシニアーはチェルシー指揮官に就任する前はストラスブールを指揮していたが、そこでも早い時間帯から交代に動くことがあった。『ESPN』はロシニアーのことを積極的な指揮官と評価していて、ロシニアー自身も早い時間帯から積極的にカードを切っていくタイプだと語っている。「私の経歴を振り返れば、いつも早い段階から変化を起こしてきた。ストラスブールでもね。ハーフタイムの交代は戦術的なものだということを、チェルシーの選手たちはすでに理解してくれている。シーズン途中に就任し、最初の7試合で6勝は悪いスタートではないね。（ウェストハム戦の）後半で見せた闘志、エネルギー、インテンシティを見せてくれれば、サポーターも我々を応援してくれるだろう。私もこのクラブの一員であることを嬉しく思う」楽しみなのは3日に予定されるアーセナルとのカラバオ杯準決勝2ndレグだ。1stレグを2-3で落としているチェルシーは、アウェイの戦いで勝ちにいかなければならない。果たしてロシニアーはどんなカードを切ってくるのか。